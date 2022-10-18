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Еще два кыргызских банка приостановили обслуживание карт "Мир"

Еще два кыргызских банка приостановили обслуживание карт "Мир" Коммерческие банки Кыргызстана - "Доскредобанк" и "Бакай банк" объявили о приостановке проведения операций с российскими картами "Мир".
Финансы
18 октября 2022 г. 11:39
Еще два кыргызских банка приостановили обслуживание карт Мир

Коммерческие банки Кыргызстана - "Доскредобанк" и "Бакай банк" объявили о приостановке проведения операций с российскими картами "Мир".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в операционных отделах данных кредитно-финансовых учреждений.

"Обслуживание карт "Мир", к сожалению, прекращено, это внутреннее решение нашего банка", - заявила представитель "Бакай банка". По ее словам, действие данного запрета "будет долгим".

"С сегодняшнего дня приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК (национальная система платежных карт) "Мир" в эквайринговой сети банка", - говорится в сообщении "Доскредобанка", размещенном на его официальном сайте.

Сроки возобновления проведения операций и причины их приостановления при этом не указываются.

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