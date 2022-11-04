Еще два банка Кыргызстана перестали обслуживать карты "Мир"

Еще два банка Кыргызстана - "Бай Тушум" и "Оптима-банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир".

Еще два банка Кыргызстана - "Бай Тушум" и "Оптима-банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в финансовых учреждениях.

Ранее в Кыргызстане о приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили коммерческие банки - "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", "KICB", один госбанк "Айыл-банк" и др. Всего в республике 23 банка.

Национальный банк страны ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".