ЕС заморозит активы Центробанка России

Евросоюз (ЕС) вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества.

Евросоюз (ЕС) вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка (РФ) ликвидацию своих активов", - сказала она.

"И, наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках", - добавила глава ЕК.

Отметим, что США, ЕС, Британия и Канада договорились ввести ограничительные меры в отношении ЦБ России.