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ЕС заморозит активы Центробанка России

ЕС заморозит активы Центробанка России Евросоюз (ЕС) вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества.
Финансы
27 февраля 2022 г. 02:44
ЕС заморозит активы Центробанка России

Евросоюз (ЕС) вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка (РФ) ликвидацию своих активов", - сказала она.

"И, наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках", - добавила глава ЕК.

Отметим, что США, ЕС, Британия и Канада договорились ввести ограничительные меры в отношении ЦБ России.

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Версия на азербайджанском языке Qərb Rusiya Mərkəzi Bankının aktivlərini donduracaq, rusiyalı biznesmenlərə qadağa qoyacaq

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