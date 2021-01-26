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ЕС выделит 1,4 млрд евро на гуманитарную поддержку стран-партнеров

ЕС выделит 1,4 млрд евро на гуманитарную поддержку стран-партнеров Основной объем помощи - 505 млн евро - пойдет в страны Африки
Финансы
26 января 2021 г. 20:21
ЕС выделит 1,4 млрд евро на гуманитарную поддержку стран-партнеров

Евросоюз на 60% расширит свой годовой бюджет по предоставлению гуманитарной помощи третьим странам, выделив на эти нужды 1,4 млрд евро в 2021 году.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Еврокомиссии.

"Мы наблюдаем рост мировых гуманитарных потребностей на фоне пандемии. ЕС является крупнейшим мировым донором гуманитарной помощи и намерен в 2021 году расширить свой бюджет на эти нужды на 60%, доведя его до 1,4 млрд евро", - говорится в заявлении.

Основной объем помощи - 505 млн евро - пойдет в страны Африки, еще 385 млн евро - в страны Ближнего Востока и Турцию, в первую очередь - на нужды беженцев из Сирии. Для Украины, государств Западных Балкан и закавказских государств выделено 28 млн евро.

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