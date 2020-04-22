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ЕС выделил 3 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии

ЕС выделил 3 млрд евро 10 странам на борьбу с последствиями пандемии

Евросоюз решил выделить 3 млрд евро соседним странам на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса, включая 1,2 млрд евро Украине. 

Как говорится в сообщении Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в среду в Брюсселе.

"Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении пакета макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро 10 партнерам по политике расширения и соседства, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса", - отмечается в документе.

В нем указывается, что Украина получит самую большую сумму - 1,2 млрд евро. 

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