ЕС выделил 3 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии

Евросоюз решил выделить 3 млрд евро соседним странам на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса, включая 1,2 млрд евро Украине.

Как говорится в сообщении Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в среду в Брюсселе.

"Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении пакета макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро 10 партнерам по политике расширения и соседства, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса", - отмечается в документе.

В нем указывается, что Украина получит самую большую сумму - 1,2 млрд евро.