ЕС создаст ведомство для обхода санкций США против Ирана

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Европейский Союз намеревается создать специальный финансовый институт, главной задачей которого будет являться обеспечение финансовых операций с Ираном в обход американских санкций.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Это заявление прозвучало в Нью-Йорке после встречи Могерини с представителями Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана. Эти страны придерживаются мнения, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки", о выходе из которой в одностороннем порядке заявили США. По ее словам, новый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона.