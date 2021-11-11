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ЕС представит план экономического противостояния с Китаем на $46 млрд

ЕС представит план экономического противостояния с Китаем на $46 млрд Евросоюз на следующей неделе должен представить стратегию, которая предусматривает выделение более 45,9 млрд долларов США на развитие технологий и инфраструктуры для противоборства с Китаем.
Финансы
11 ноября 2021 г. 21:12
ЕС представит план экономического противостояния с Китаем на $46 млрд

Евросоюз на следующей неделе должен представить стратегию, которая предусматривает выделение более 45,9 млрд долларов США на развитие технологий и инфраструктуры для противоборства с Китаем.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа.

Утверждается, что Брюссель намеревается противодействовать реализации экономической инициативы Пекина "Один пояс - один путь". По данным агентства, новая стратегия ЕС под названием "Глобальные ворота" (Global Gateway) предусматривает вложения в проекты в сферах торговли, транспорта, цифровых технологий и энергетики в различных уголках планеты.

Bloomberg пишет, что в проекте документа сказано, что этот план "обеспечит зонтичный бренд для инвестиций ЕС в инфраструктуру по всему миру", которые уже являются "обширными". Брюссель стремится укрепить связи между членами Евросоюза и сотрудничество с партнерами в других регионах. Агентство уточняет, что средства планируют выделить в виде финансовых обязательств механизма Европейского фонда устойчивого развития. Кроме того, в проекте документа отмечено, что в будущем должен существенно вырасти объем инвестиций ЕС во взаимосвязанность стран и регионов по программе помощи развитию "Глобальная Европа", суммарный бюджет которой составляет 91 млрд долларов США.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.

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