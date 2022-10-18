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ЕС предложит выделить €40 млрд для помощи жителям и компаниям при кризисе

ЕС предложит выделить €40 млрд для помощи жителям и компаниям при кризисе Евросоюз планирует предложить выделить 40 миллиардов евро из средств блока для поддержки жителей и компаний европейских стран на фоне энергокризиса и роста цен.
Финансы
18 октября 2022 г. 07:06
ЕС предложит выделить €40 млрд для помощи жителям и компаниям при кризисе

Евросоюз планирует предложить выделить 40 миллиардов евро из средств блока для поддержки жителей и компаний европейских стран на фоне энергокризиса и роста цен.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект предлагаемого Еврокомиссией пакета мер.

Ожидается, что Еврокомиссия предложит позволить правительствам европейских стран использовать средства из существующих фондов сплоченности для поддержки малых и средних компаний, пострадавших от роста цен, в том числе на газ и электроэнергию, а также для помощи по оплате счетов уязвимых во время энергокризиса домохозяйствам.

Отмечается, что окончательная сумма, которой смогут воспользоваться отдельные страны ЕС, будет зависеть от объема средств из подобных фондов.

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