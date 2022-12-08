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ЕС выделит Азербайджану 2 млрд евро

ЕС выделит Азербайджану 2 млрд евро Европейский союз планирует выделить Азербайджану два миллиарда евро на диверсификацию экономики, созданию новых рабочих мест и развитию инклюзивных сельских районов.
Финансы
8 декабря 2022 г. 11:10
ЕС выделит Азербайджану 2 млрд евро

Европейский союз планирует выделить Азербайджану 2 миллиарда евро на диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест и развитие инклюзивных сельских районов.

Как сообщили Report в представительстве ЕС в Баку, инвестиции будут выделены в рамках экономического инвестиционного плана.

"Сегодня Европейский союз и Азербайджан совместно учредили рабочую группу высокого уровня по экономическому инвестиционному плану ЕС. Новый координационный орган будет руководить и определять приоритетные инвестиции, которые будут осуществляться при поддержке ЕС совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также финансовыми институтами развития государств-членов ЕС в духе Team Europe. Это поможет максимально использовать потенциал экономического и инвестиционного плана Азербайджана с целью привлечения инвестиций в страну на сумму до двух миллиардов евро", - отметили в ЕС.

По словам главы директората Еврокомиссии по связям с восточным соседством и институциональному строительству Лоуренса Мередита, запуск рабочей группы высокого уровня по экономическому и инвестиционному плану является еще одним из явных признаков тесного партнерства с Азербайджаном: "Экономический и инвестиционный план уже приносит ощутимую пользу народу Азербайджана. В частности, уже выделено почти 90 миллионов евро".

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Azərbaycana 2 milyard avro ayıracaq
Версия на английском языке EU to allocate 2 billion euros to Azerbaijan

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