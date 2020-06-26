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ЕС отложил реформирование фьючерсного рынка на год

ЕС отложил реформирование фьючерсного рынка на год

Брюссель откладывает введение новых правил для стимулирования конкуренции на европейских фьючерсных рынках на год, приняв это решение менее чем за две недели до того, как новые нормы должны были вступить в силу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", Европарламент и Хорватия, нынешний председатель Совета ЕС, пошли на соответствующий шаг в связи с предупреждениями регуляторов о том, что сектор не успевает подготовиться к так называемому режиму "открытого доступа", пишет Financial Times.

Изменения, которые должны были вступить в силу 4 июля, позволят инвесторам выбрать новую клиринговую палату или продолжить работу с той, где проводился клиринг сделок.

Европейское управление по ценным бумагам и биржам (ESMA) в июне предупредило, что в связи с пандемией коронавируса сектор может не успеть завершить подготовку к сроку.

Новые правила призваны стимулировать конкуренцию среди бирж и клиринговых палат на европейском рынке фьючерсов. Крупные участники рынка и страны, включая Германию, выступали против изменений.

Правила фактически делают возможным заключать соглашения о торговле на одной платформе, а затем проводить клиринг сделок на конкурирующей. Их введение уже откладывалось в 2018 году, что объяснялось слишком существенной неопределенностью с юридической точки зрения и на рынках в связи с Brexit.

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