ЕС огласил расходы на восстановление экономики после пандемии

Еврокомиссия (ЕК) намерена потратить на экономическое восстановление Евросоюза после пандемии коронавируса 1,3 трлн евро в течение следующих семи лет в дополнение к предложенному на 2021-2027 годы бюджету в размере 1,85 трлн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг на видео-брифинге в Брюсселе первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Еврокомиссия предложила [в среду] создание фонда восстановления "ЕС нового поколения" в объеме 750 млрд евро (должен быть утвержден странами ЕС и запущен с 2021 года). Этот фонд дополнит экстренную программу противодействия пандемии в 540 млрд евро, которая будет запущена с 1 июня. Таким образом, наш ответ составит около 1,3 трлн евро, что дополнит следующий семилетний бюджет Евросоюза", - заявил он.

Домбровскис выразил уверенность, что в сумме эти инструменты "позволят покрыть недостаток инвестиций в европейской экономике, который образуется в результате спада потребления, производства и сокращения торговли".

В свою очередь, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони отметил, что средства из фонда в 750 млрд евро будут направлены на финансирование преобразований в экономике государств ЕС, направленных на ее преобразование в "зеленую и цифровую экономику". По его словам, страны ЕС должны предоставить свои заявки на 250 млрд евро,, которые будут распределяться в виде безвозмездных грантов до 2022 года, на остальные 500 млрд евро, которые будут выделяться странам ЕС в виде кредитов, - до 2024 года.

Домбровскис и Джентилони не стали уточнять, что вся сумма в млрд евро для финансирования фонда "ЕС нового поколения" будет собрана Еврокомиссией за счет коммерческих займов, которые ЕС должен будет погашать до 2058 года, согласно документам Еврокомиссии. Предложенный Еврокомиссией план восстановления ЕС должен теперь получить утверждение Европарламента и всех 27 стран Евросоюза в Совете ЕС.

По прогнозу Еврокомиссии, спад экономики ЕС в 2020 году составит рекордные в истории 7,7%, в случае реализации пессимистического сценария и второй волны пандемии он может достичь катастрофической цифры в 16%.