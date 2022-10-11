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ЕС оценил стоимость новых санкций против России

ЕС оценил стоимость новых санкций против России После введения в действие восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений со стороны Евросоюза оценивается примерно в 123 млрд евро.
Финансы
11 октября 2022 г. 10:27
ЕС оценил стоимость новых санкций против России

После введения в действие восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех торговых ограничений со стороны Евросоюза оценивается примерно в 123 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на РБК, это следует из материалов Еврокомиссии (ЕК). Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли РФ и стран ЕС, существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций.

В новый пакет, в частности, вошли торговые санкции - дополнительные ограничения на импорт российских товаров в ЕС (в частности, пластмасс, косметики) и экспорт европейских товаров в Россию (в том числе электронных микросхем), запрет на оказание российским клиентам архитектурных и инженерных услуг, а также услуг в области ИТ-консалтинга и юридических услуг.

Представители ЕС ранее сообщали, что в общей сложности новые импортные запреты затронут поставки из России на сумму 7 млрд евро (по данным за 2021 год). В ходе последнего раунда санкций Евросоюз запретил ввоз из РФ еще больших объемов продукции черной металлургии (в дополнение к ограниченному стальному эмбарго, введенному в марте), некоторых химических соединений, косметики и мыла, пластмасс, древесной массы, газетной бумаги, салфеток, упаковочных мешков и пакетов, изделий из асфальта или аналогичных материалов, изделий из драгоценных металлов, определенных машин и механизмов, электрооборудования и т.д. С учетом этих 7 млрд евро ограничения на импорт достигают почти 90 млрд евро (сюда входят поставки российских нефти и нефтепродуктов в ЕС на 65 млрд евро, которые должны быть прекращены к началу 2023 года).

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