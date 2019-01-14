ЕС исключил три иракские компании из санкционного списка

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Евросоюз исключил три компании из своего санкционного списка против Ирака.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

"8 января 2019 года Санкционный комитет Совета Безопасности ООН принял решение убрать три организации из списка юридических и физических лиц, активы которых подлежат заморозке", - говорится в документе.

Согласно публикации, из европейского санкционного списка исключены иракское Управление по исследованиям и инновациям, Госпредприятие по алюминию и его производным, Государственное предприятие по проводам и кабелям.

Европейские санкции против Ирака были введены в июле 2003 года - через четыре месяца после начала вторжения США в эту страну.