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ЕС готов поддержать проекты по переходу к "зеленой" экономике в Азербайджане

ЕС готов поддержать проекты по переходу к "зеленой" экономике в Азербайджане Европейский союз может оказать Азербайджану техническую поддержку в связи с переходом на "зеленую" экономику и готов поделиться опытом в этой области.
Финансы
16 ноября 2023 г. 13:03
ЕС готов поддержать проекты по переходу к зеленой экономике в Азербайджане

Европейский союз может оказать Азербайджану техническую поддержку в связи с переходом на "зеленую" экономику и готов поделиться опытом в этой области.

Как сообщает Report, об этом заявил главный консультант по кредитным операциям в странах Европейской политики соседства Союза Герве Генассия на II Бакинском форуме ”Устойчивые финансы и инвестиции".

"Я хотел бы отметить важность форума с точки зрения того, как мы можем помочь заинтересованным сторонам, инвесторам в Азербайджане перейти к "зеленой" экономике. Может рассматриваться предоставление технической поддержки для разработки проектов. В то же время на этапе реализации проектов мы готовы делиться европейским опытом с Азербайджаном", - сказал Генассия.

Говоря о финансировании, специалист отметил, что Европейский союз в целом проводит политику кредитования по довольно низким процентным ставкам.

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