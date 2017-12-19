ЕС будет терять 14 млрд евро ежегодно из-за Brexit

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Общий бюджет Евросоюза будет терять ежегодно около 14 млрд евро из-за выхода Великобритании из состава блока. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом рассказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер на конференции в Брюсселе.

По его словам, половина этих средств будет возмещаться за счет оставшихся в ЕС стран.

Британия должна окончательно покинуть состав ЕС в марте 2019 г., но власти страны заявили о намерении исполнять свои финансовые обязательства перед бюджетом Евросоюза до 2020 г. Однолетние бюджеты ЕС составляются с ориентиром на многолетний финансовый план, который был в последний раз принят несколько лет назад еще до голосования по Brexit в Британии. Он был рассчитан именно на период до конца 2020 г.

Как заявил Эттингер, решение Британии покинуть состав Евросоюза является одной из проблем для бюджетного планирования на следующие 10 лет, поскольку Brexit приведет к тому, что бюджет ЕС будет лишен 14 млрд евро дохода ежегодно.

"Великобритания является вторым по величине чистым вкладчиком в бюджет ЕС, и она покидает союз. Мы не можем притворяться, что ничего не происходит. Эта дыра в бюджете ЕС из-за Brexit на 50% должна быть покрыта дополнительными взносами 27 стран Евросоюза и на 50% - сокращением, то есть 7 млрд евро в год (8,25 млрд долларов) должно быть покрыто за счет сокращений расходов бюджета", - сказал Эттингер.

Напомним, что, согласно последним исследованиям более половины британцев (51%) сохранили бы членство в Европейском союзе.