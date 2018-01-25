Ernst & Young: Криптовалюты опаснее, чем принято думать

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Стремительный рост криптовалют породил их сравнение с так называемыми "бросовыми акциями", хотя между ними есть и серьезное отличие - криптовалюты гораздо проще украсть.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из результатов недавнего исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst & Young.

Результаты говорят о том, что на самом деле ситуация с криптовалютами еще хуже, чем принято думать. По данным компании, в среднем хакеры крадут свыше 10% денег, привлеченных в результате ICO. В ходе 372 ICO были украдены около 400 млн долларов из привлеченных 3,7 млрд долларов.

"Фишинг - наиболее распространенный способ кражи денег. С его помощью в рамках ICO ежемесячно похищаются примерно 1,5 млн долларов", - говорится в отчете Ernst & Young.

Кроме того, компания отмечает, что криптовалютная лихорадка явно слабеет, и в последние месяцы объем привлекаемых средств в рамках ICO неумолимо сокращается. В ноябре лишь 25% таких проектов привлекли запланированный объем денег, тогда как в июне этот показатель составлял 90%.

Среди главных причин неудач новых проектов Ernst & Young отмечает их низкое качество, а также проблемы вокруг уже состоявшихся ICO.

"Объемы резко выросли, а их качество так же резко упало", - отмечает Пол Броуди, отвечающий в Ernst & Young за инновации и блокчейн. По данным компании, в ходе 10 наиболее популярных ICO в среднем привлекались 300 тыс. долларов в секунду.