Эрик Ариспе Моралес: Для повышения рейтинга Азербайджану важно не только укреплять суверенный баланс - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Баку в рамках мероприятия Fitch on Azerbaijan 2026 состоялись обсуждения экономических перспектив Азербайджана, устойчивости финансовой системы и факторов, определяющих дальнейшее развитие экономики.

В центре внимания экспертов оказались вопросы диверсификации экономики в условиях постепенного снижения нефтедобычи, эффективности денежно-кредитной и бюджетной политики, устойчивости банковского сектора, развития возобновляемой энергетики и транспортной связанности, а также перспективы суверенного кредитного рейтинга страны.

Оценками Fitch Ratings по этим вопросам, а также ожиданиями агентства относительно ключевых изменений в экономике Азербайджана в интервью Report поделился старший директор Fitch Ratings, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Эрик Ариспе Моралес (Erich Arispe Morales).

Представляем интервью читателям:

- Fitch постоянно отмечает сильный внешний баланс Азербайджана и значительный объем суверенных активов, в частности Государственного нефтяного фонда (ГНФАР). Какую роль этот фискальный буфер играет в способности страны противостоять внешним шокам?

- При оценке стран-экспортеров нефти важен не только баланс, но и сочетание различных инструментов экономической политики. Поэтому, когда мы рассматриваем факторы, которые могут способствовать дальнейшему повышению рейтинга Азербайджана, речь идет не только о дальнейшем укреплении суверенного баланса [соотношение между государственными активами и обязательствами], но и об усилении комплекса мер, направленных на сглаживание внешних шоков.

В этом контексте ключевое значение имеет развитие денежно-кредитной политики. Важно и то, насколько последовательно и предсказуемо правительство будет реализовывать свою стратегию по сокращению ненефтяного первичного дефицита сводного бюджета - с 18,6% ВВП в прошлом году до 13% ВВП к 2029 году.

Поэтому при оценке способности экономики противостоять волатильности нефтяных цен мы смотрим не только на объем активов, но и на гибкость, предсказуемость и доверие к экономической политике. Именно эти факторы позволяют эффективнее поглощать внешние шоки.

- Как Fitch оценивает фискальную устойчивость Азербайджана на фоне долгосрочного снижения добычи нефти и высокой волатильности мировых цен на энергоресурсы?

- За последние несколько лет мы отчетливо видим стремление правительства снизить зависимость бюджета от доходов от углеводородов. Это также является частью стратегии на 2027–2030 годы.

Такой подход соответствует тенденции к снижению добычи углеводородов, особенно нефти. Однако, как мы неоднократно подчеркивали, успех этой стратегии во многом будет зависеть от развития ненефтяного сектора. Нельзя оценивать последствия снижения нефтедобычи, не учитывая то, что происходит и будет происходить в ненефтяной экономике.

Именно здесь находится главный вызов. Важно понимать, насколько активно частный сектор участвует в экономике, какие препятствия сохраняются для его дальнейшего развития и насколько эффективно они могут быть устранены в среднесрочной перспективе.

Сокращение ненефтяного первичного дефицита с 18,6% ВВП в прошлом году до 13% к 2029 году, вероятно, потребует комплекса мер, включая увеличение ненефтяных доходов. А их рост, в свою очередь, напрямую связан с расширением ненефтяной экономики.

Поэтому устойчивое снижение зависимости от нефтяных доходов будет определяться одновременно развитием ненефтяного сектора и эффективностью проводимой экономической политики.

- Насколько, по оценке Fitch, успешны меры Азербайджана по диверсификации ненефтяной экономики и расширению налогово-бюджетной базы?

- Как мы отмечали в ходе панели и презентации, определенный прогресс есть. Мы видим рост доли транспорта и обрабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости. Значительный потенциал также сохраняется в сфере услуг: в 2019-2025 годах их рост, например, опережал динамику ненефтяного экспорта.

При этом предстоит еще многое сделать. Существенные возможности для роста ненефтяной экономики мы видим в туризме, ИКТ и транспортных услугах.

Важно и то, что речь идет не только о будущих планах. Правительство уже снизило долю нефтяных доходов в бюджетных поступлениях. Этот прогресс нельзя отрицать. Однако для того, чтобы он был устойчивым, а зависимость бюджета от нефтяных доходов продолжала снижаться, решающее значение будет иметь дальнейшее развитие ненефтяной экономики.

- Как Fitch оценивает денежно-кредитную политику Центрального банка Азербайджана, в том числе его способность удерживать инфляцию в целевом диапазоне и постепенно переходить к более гибкой политике?

- Мы отмечаем улучшение возможностей Центрального банка в сфере управления ликвидностью, влияния на краткосрочные процентные ставки и разработки соответствующих инструментов. Однако из-за особенностей банковского сектора и сохраняющегося значительного избытка ликвидности еще предстоит работа для того, чтобы ключевые ставки денежно-кредитной политики в полной мере влияли на условия кредитования и депозитов.

Еще одним важным фактором остается дедолларизация. Хотя мы наблюдаем значительное снижение уровня долларизации, он по-прежнему остается высоким по сравнению со странами с сопоставимым рейтингом.

Определенные сложности существуют и в развитии внутреннего финансового рынка. При высоких ценах на нефть правительству, вероятно, нет необходимости активно занимать на внутреннем рынке. При этом именно государство обычно играет ключевую роль в развитии локального рынка капитала и формировании кривой доходности. Поэтому здесь существует определенный компромисс.

Тем не менее прогресс есть. Мы ожидаем, что Центральному банку, вероятно, удастся вернуть инфляцию в целевой диапазон в следующем году. Однако при среднем уровне инфляции в Азербайджане около 5-6% она все еще заметно выше, чем в странах с сопоставимым рейтингом, где этот показатель находится ближе к 3%.

Поэтому в сфере денежно-кредитной политики и формирования условий для более низкой и устойчивой инфляции еще есть пространство для дальнейшего совершенствования.

- Как Fitch оценивает устойчивость и уровень капитализации банковского сектора Азербайджана с точки зрения суверенных рисков?

- При оценке суверенных рисков мы смотрим прежде всего на два фактора. Первый - вероятность реализации условных обязательств государства. По нашей оценке, этот риск для Азербайджана остается низким. Банковский сектор располагает достаточными буферами капитала, и мы не видим высокого уровня рисков, связанных с качеством активов или внешней уязвимостью банков.

Второй фактор - способность банковского сектора создавать макроэкономические дисбалансы, например в результате слишком быстрого роста кредитования отдельных отраслей. Мы не считаем, что в Азербайджане сейчас наблюдается такая ситуация.

Таким образом, с точки зрения суверенных уязвимостей мы не видим существенных поводов для беспокойства.

При этом, как мы отмечали на панели, важный вопрос на перспективу заключается в том, насколько банковский сектор сможет способствовать развитию частных инвестиций и ненефтяной экономики. Это будет иметь значение для дальнейшей диверсификации экономического роста.

- Азербайджан активно инвестирует в возобновляемую энергетику и развитие экспорта "зеленой энергии". Учитывает ли Fitch эти проекты, а также развитие Среднего коридора, при оценке долгосрочного потенциала роста страны?

- Мы отмечаем важность развития возобновляемой энергетики, реализации инвестиционных проектов и амбициозных целей правительства в этой сфере. Все это является частью процесса экономической диверсификации.

Кроме того, в условиях снижения добычи нефти и отсутствия новых крупных газовых проектов развитие возобновляемой энергетики может высвободить дополнительные объемы углеводородов, которые в противном случае использовались бы внутри страны, что позволит поддерживать экспортный потенциал.

Что касается Среднего коридора и его возможного влияния на экономический рост, то здесь также есть значительный потенциал. Это особенно актуально в контексте улучшения транспортной и энергетической связанности с Европой, включая такие проекты, как прокладка электрического кабеля по дну Черного моря.

При этом мы пока не закладываем весь потенциальный эффект этих проектов в базовый сценарий. Поэтому их реализация может создать дополнительные возможности для ускорения экономического роста.

- Какие факторы, по оценке Fitch, могли бы способствовать повышению суверенного рейтинга Азербайджана?

- Мы не даем рекомендаций - это не является функцией рейтингового агентства. Однако можем обозначить факторы, которые учитываем при рассмотрении возможности позитивного рейтингового действия.

В первую очередь это дальнейшее укрепление экономической и нормативно-правовой базы, а также формирование подтвержденного опыта ее последовательного применения, что повысило бы устойчивость экономики к внешним шокам.

Важную роль также будут играть реформы, направленные на устранение структурных слабостей, в том числе связанных с институтами, темпами экономического роста и уровнем инвестиций.

Кроме того, реформы, способствующие развитию ненефтяной экономики и привлечению частных инвестиций, непосредственно влияли бы на ряд факторов, которые мы учитываем при оценке суверенного рейтинга.