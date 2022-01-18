Эрдоган заявил о снижении инфляции в Турции

Инфляция в Турции начала снижаться, и этот процесс продолжится.

Инфляция в Турции начала снижаться, и этот процесс продолжится.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Албанию.

"Мы продолжаем работу по сохранению стабильности на финансовых рынках и повышению интереса к турецкой лире. Инфляция пошла на спад, этот процесс продолжится. Потому что, как я всегда говорил, ручей течет в русле", - сказал он.

Инфляция в стране ускорилась в прошлом году до 36,08%. В минувшую субботу Эрдоган также заявил, что проблема высоких цен в стране будет решена в скорейшем времени.

Вопрос инфляции связан с обесценением лиры. В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанка резко ускорилось падение курса нацвалюты Турции, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Так, обвал курса турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры.