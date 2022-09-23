Эрдоган предлагает создать российско-турецкую платежную систему

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня соберет в Стамбуле экономический штаб с целью обсуждения вопроса, связанного с использованием российских карт "Мир".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня соберет в Стамбуле экономический штаб с целью обсуждения вопроса, связанного с использованием российских карт "Мир".

Как передает Report со ссылкой на телеканал A Haber, президент поручил министрам разработать с российской стороной альтернативы платежной системе "Мир".

"Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе "Мир". В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме",— сообщил телеканал.

В середине сентября США объявили о возможном введении санкций против государств, которые проводят операции с российской платежной системой "Мир". На этом фоне два турецких банка, Is Bankasi и DenizBank, приостановили обслуживание карт.