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Эрдоган предлагает создать российско-турецкую платежную систему

Эрдоган предлагает создать российско-турецкую платежную систему Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня соберет в Стамбуле экономический штаб с целью обсуждения вопроса, связанного с использованием российских карт "Мир".
Финансы
23 сентября 2022 г. 13:13
Эрдоган предлагает создать российско-турецкую платежную систему

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня соберет в Стамбуле экономический штаб с целью обсуждения вопроса, связанного с использованием российских карт "Мир".

Как передает Report со ссылкой на телеканал A Haber, президент поручил министрам разработать с российской стороной альтернативы платежной системе "Мир".

"Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе "Мир". В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме",— сообщил телеканал.

В середине сентября США объявили о возможном введении санкций против государств, которые проводят операции с российской платежной системой "Мир". На этом фоне два турецких банка, Is Bankasi и DenizBank, приостановили обслуживание карт.

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Версия на английском языке Erdogan proposes to create Russian-Turkish payment system

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