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Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Турции

Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Турции Впервые в истории Турции в течение 20 месяцев на должность главы центробанка назначен уже четвертый человек
Финансы
20 марта 2021 г. 15:26
Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган отправил в отставку главу центробанка Наджи Агбала и назначил на эту должность Шахапа Кавджиоглу после того, как регулятор в четверг повысил с 17 до 19% учётную ставку.

Как передает Report, указ президента о назначении Кавджиоглу опубликован в официальном издании Resmi Gazete в субботу. Впервые в истории Турции в течение 20 месяцев на должность главы центробанка назначен уже четвертый человек.

Кавджиоглу родился в 1967 году, защитил докторскую диссертацию по банковскому делу и страхованию в университета Мармара в Стамбуле, работал в банковских структурах на различных должностях.

До этого Эрдоган заменял главу центробанка страны в ноябре 2020 года, после того как турецкая лира за предыдущие два месяца обесценилась с 7,45 до 8,59 за доллар США. Агбал заменил на этом посту Мурата Уйсала, который был назначен главой центробанка в июле 2019 года. Отставку его предшественника Мурата Четинкайя Эрдоган объяснил тем, что он не выполнял указания о снижении процентной ставки.

Центробанк Турции, осенью 2018 года резко поднявший эту ставку, чтобы поддержать нацвалюту, начал снижать ее в июле 2019 года, тогда ставка была уменьшена с 24% до 19,75% годовых. После этого продолжалось постепенное понижение ставки, однако 19 ноября 2020 года регулятор резко повысил ставку, подняв ее до 15% годовых с прежних 10,25%. Решение было принято на фоне значительного падения курса турецкой лиры. Его исторический минимум был зафиксирован 6 ноября — 8,5876 лиры за доллар, после чего Эрдоган заменил глав центробанка и минфина страны. После этого турецкая валюта начала укрепляться. Центробанк Турции еще раз увеличил ключевую ставку 24 декабря, до 17%.

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