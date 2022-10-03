Эрдоган: Исламский банкинг - один из важных направлений финполитики Турции

Одним из важных направлений финансовой политики правительства Турции остается развитие исламского банкинга.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на презентации Стратегии исламского финансирования в стамбульском дворце "Долмабахче".
По его словам, в современном турецком обществе сформировалось мнение об отсутствии разницы между занимающейся исламским банкингом структурой и иными финансовыми организациями. Первым шагом на пути изменения этого восприятия станет широкое использование термина "финансовая структура" вместо слова "банк".
Касаясь мер, предпринимаемых для недопущения роста инфляции, Эрдоган отметил, что борьба с вызовами укрепляет экономику Турции. По его словам, рост инфляции провоцируют скачок цен на энергоносители и сырьевые товары.
"За последние 8-9 лет противники Анкары предприняли все возможное для дезорганизации страны, в том числе попытку военного переворота [15 июля 2016 года]. Последним звеном стал удар по экономике Турции... Надеюсь вместе мы преодолеем эту проблему", - отметил он.
Отметим, что темпы роста потребительских цен в Турции в сентябре ускорились, превысив 83%.