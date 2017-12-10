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    Эра биткоина заканчивается?: Курс криптовалюты резко упал

    Однако, инвестор Кэмерон Уинклвосс заявил, что криптовалюта заменит золото

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ За последние 24 часа курс биткоина, обновивший 8 декабря исторический максимум, упал почти на 12%. Как сообщает Report, по данным биржи Coinmarketcap, по состоянию на 13:39 по бакинскому времени самая популярная криптовалюта торгуется на уровне 13 тысяч 817 долларов за биткоин.

    Напомним, 8 декабря биткоин установил исторический максимум, взлетев более чем на 23% и преодолев отметку в 18 тысяч долларов. 

    В последнее время биткоин активно рос и обновлял рекорды практически каждый день. Единственный обвал произошел 29 ноября, когда биткоин подешевел на 2 тысячи долларов. После этого он снова начал расти.

    Однако, инвестор Кэмерон Уинклвосс, считающийся одним из первых криптовалютных миллиардеров, считает, что криптовалюта подорожает как минимум в 20 раз и составит конкуренцию золоту.

    "Мы думаем, что биткоин заменит золото. Это только начало. Мы определенно не будем от него отказываться", — сказал Уинклвосс в интервью Bloomberg.

    Миллиардер считает биткоин привлекательнее золота, так как криптовалюта, "добытая" с помощью множества выполняющих сложные подсчеты компьютеров, мобильнее золота и ее проще делить.

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