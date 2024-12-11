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Экономический научно-исследовательский институт завершил 2023 год с убытком

Экономический научно-исследовательский институт завершил 2023 год с убытком Экономический научно-исследовательский институт (ЭНИИ) при Министерстве экономики Азербайджана завершил 2023 год с убытком в 299 тыс. манатов.
Финансы
11 декабря 2024 г. 16:14
Экономический научно-исследовательский институт завершил 2023 год с убытком

Экономический научно-исследовательский институт (ЭНИИ) при Министерстве экономики Азербайджана завершил 2023 год с убытком в 299 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет института, это на 3,5% меньше, чем в 2022 году.

В прошлом году основной операционный доход ЭНИИ составил 64 тыс. манатов (в предыдущем году не было), неоперационные доходы - 2,126 млн манатов (в 2,7 раза больше, чем годом ранее), а общие и административные расходы - 2,206 млн манатов (+ 2,7 раза), затраты на амортизацию земли, зданий и оборудования - 283 тыс. манатов (-6,3%).

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