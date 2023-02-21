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Engie за 2022 год снизила оценку своей доли в Nord Stream AG на 474 млн евро

Engie за 2022 год снизила оценку своей доли в Nord Stream AG на 474 млн евро Французская Engie за 2022 г. снизила оценку своей доли в Nord Stream AG на 474 млн евро, до 90 млн евро, из-за повреждений газопровода.
Финансы
21 февраля 2023 г. 11:46
Engie за 2022 год снизила оценку своей доли в Nord Stream AG на 474 млн евро

Французская Engie за 2022 г. снизила оценку своей доли в Nord Stream AG на 474 млн евро, до 90 млн евро, из-за повреждений газопровода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в годовом отчете компании.

"Миноритарная доля группы в Nord Stream AG, которая в настоящее время оценивается в 90 млн евро, что на 474 млн евро меньше, чем 31 декабря 2021 года. Это снижение является результатом повреждения трубопровода и связано с повышенным профилем риска единственного поставщика по "Северному потоку" - "Газпрома", - говорится в отчете.

По данным СМИ, компания по итогам прошлого года получила чистую прибыль в размере 216 млн евро, что почти в 17 раз меньше прибыли в 3,661 млрд евро годом ранее. Ожидается, что в 2023 году EBIT (без учета подразделения атомной энергии) составит 6,6-7,6 млрд евро, в 2024 году будет находиться в диапазоне 7,2-8,2 млрд, после чего в 2025 году поднимется до 7,5-8,5 млрд евро.

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Версия на английском языке Engie downgrades its 2022 stake in Nord Stream AG by 474M euros

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