Эмин Гусейнов: Происходящие в мире процессы повышают инвестиционную привлекательность Азербайджана

За первые шесть месяцев этого года в экономику страны привлечено порядка 3,6 млрд долларов иностранных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Он отметил, что Азербайджан всегда вызывал интерес иностранных инвесторов.

Помощник вице-президента добавил, что на инвестиционную привлекательность также влияют геополитические процессы в мировом масштабе: "Я хочу обратить ваше внимание на геополитические процессы во всем мире. Инвестиционная привлекательность Азербайджана зависит не только от него самого. Происходящие сегодня в мире процессы повышают инвестиционную привлекательность страны".

Гусейнов подчеркнул, что в Азербайджане все больше внимания уделяется малому и среднему предпринимательству:

"Фонд развития предпринимательства выделил 2,3 млрд манатов льготных кредитов на проекты общей стоимостью 5,2 млрд манатов. Ими воспользовались более 36 тыс. субъектов предпринимательства. В результате было создано более 166 тыс. новых рабочих мест. За первые шесть месяцев этого года в индустриальных парках и промышленных кварталах зарегистрировано 8 резидентов. В целом действует 45 резидентов, здесь создано более 11 тыс. рабочих мест".