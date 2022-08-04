О нас

EMF Microfinance Fund выделил очередной субординированный кредит Bank Respublika

EMF Microfinance Fund выделил очередной субординированный кредит Bank Respublika Один из ведущих банков страны - ОАО Bank Respublika, поддерживающий реальный сектор в Азербайджане, благодаря успешной деятельности продолжает привлекать финансовые средства от крупных международных структур.
Финансы
4 августа 2022 г. 12:05
EMF Microfinance Fund выделил очередной субординированный кредит Bank Respublika

Один из ведущих банков страны - ОАО Bank Respublika, поддерживающий реальный сектор в Азербайджане, благодаря успешной деятельности продолжает привлекать финансовые средства от крупных международных структур.

На этот раз банк подписал соглашение с европейской инвестиционной компанией EMF Microfinance Fund о выделении банку очередного субординированного кредита. Сделка состоялась при посредничестве компании Enabling Qapital LTD. Таким образом, общая сумма кредита, привлеченного банком у европейской инвестиционной компании EMF Microfinance Fund, достигла 8 миллионов долларов. Оба кредита выделены на 8 лет.

Это сделка свидетельствует об успешном опыте сотрудничества финансового института с Bank Respublika и большой уверенности в его долгосрочной стабильности. Средства, выделенные в рамках подписанного соглашения, будут направлены на кредитование реального сектора, который является приоритетным для банка, в частности, малого и среднего бизнеса.

За 30 лет успешной деятельности Bank Respublika завоевал доверие клиентов и закрепился в первой пятерке банков страны. Среди акционеров банка крупнейшие финансовые учреждения Германии - Инвестиционная корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах Facebook, Instagram, Linkedin или позвонив в "колл-центр" банка по номеру 144.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “EMF Microfinance Fund” “Bank Respublika”ya növbəti subordinasiyalı krediti ayırıb

Самое важное

Минобороны Азербайджана: После операции Возмездие в Карабахе и на госгранице относительное затишье
Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье
4 августа 2022 г. 10:57
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
4 августа 2022 г. 09:31
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
3 августа 2022 г. 21:01
Кадры операции Возмездие азербайджанской армии - ВИДЕО
Кадры операции "Возмездие" азербайджанской армии - ВИДЕО
3 августа 2022 г. 19:35
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
3 августа 2022 г. 17:51
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
3 августа 2022 г. 17:24
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
3 августа 2022 г. 15:55
МИД Азербайджана: Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников
МИД Азербайджана: Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников
3 августа 2022 г. 13:12
В результате обстрела армян в Лачыне погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В результате обстрела армян в Лачыне погиб военнослужащий Азербайджанской армии
3 августа 2022 г. 11:57
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi