EMF Microfinance Fund выделил очередной субординированный кредит Bank Respublika

Один из ведущих банков страны - ОАО Bank Respublika, поддерживающий реальный сектор в Азербайджане, благодаря успешной деятельности продолжает привлекать финансовые средства от крупных международных структур.

Один из ведущих банков страны - ОАО Bank Respublika, поддерживающий реальный сектор в Азербайджане, благодаря успешной деятельности продолжает привлекать финансовые средства от крупных международных структур.

На этот раз банк подписал соглашение с европейской инвестиционной компанией EMF Microfinance Fund о выделении банку очередного субординированного кредита. Сделка состоялась при посредничестве компании Enabling Qapital LTD. Таким образом, общая сумма кредита, привлеченного банком у европейской инвестиционной компании EMF Microfinance Fund, достигла 8 миллионов долларов. Оба кредита выделены на 8 лет.

Это сделка свидетельствует об успешном опыте сотрудничества финансового института с Bank Respublika и большой уверенности в его долгосрочной стабильности. Средства, выделенные в рамках подписанного соглашения, будут направлены на кредитование реального сектора, который является приоритетным для банка, в частности, малого и среднего бизнеса.

За 30 лет успешной деятельности Bank Respublika завоевал доверие клиентов и закрепился в первой пятерке банков страны. Среди акционеров банка крупнейшие финансовые учреждения Германии - Инвестиционная корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах Facebook, Instagram, Linkedin или позвонив в "колл-центр" банка по номеру 144.