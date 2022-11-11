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Эльшад Мирбашир: Необходимо выделить средства на обеспечение информационной безопасности

Эльшад Мирбашир: Необходимо выделить средства на обеспечение информационной безопасности Из государственного бюджета Азербайджана необходимо выделить средства для обеспечения информационной безопасности страны.
Финансы
11 ноября 2022 г. 14:39
Эльшад Мирбашир: Необходимо выделить средства на обеспечение информационной безопасности

Из государственного бюджета Азербайджана необходимо выделить средства для обеспечения информационной безопасности страны.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Эльшад Мирбашир на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

"Обеспечение информационной безопасности очень важно. Учитывая политические и психологические факторы, следует увеличить расходы на формирование необходимого контента в информационном пространстве", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elşad Mirbəşir: “İnformasiya təhlükəsizliyinə ayrıca vəsait ayrılmalıdır”

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