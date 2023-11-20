Эльнур Алиев: Доля промышленной продукции в ненефтегазовом экспорте достигла 68%

За 10 месяцев этого года экспорт Азербайджана превысил 29 млрд долларов США, профицит торгового баланса - 15 млрд долларов США.

За 10 месяцев этого года экспорт Азербайджана превысил 29 млрд долларов США, профицит торгового баланса - 15 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев заявил сегодня во время выступления на форуме "Таможня-бизнес 2023 "в Баку, организованном Государственным таможенным комитетом в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, экспорт ненефтегазового сектора вырос более чем на 11%, превысив 2,7 млрд долларов США: "Доля продукции ненефтяной промышленности в ненефтегазовом экспорте, не считая переработанную сельхозпродукцию, достигла 68%. За 9 месяцев текущего года доля промышленных зон в ненефтегазовом экспорте составила 23%".