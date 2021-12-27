Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП

Интервью агентству Report исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Эльмара Мирсалаева:

Интервью агентству Report исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Эльмара Мирсалаева:

- Как бы вы охарактеризовали тенденции, наблюдаемые в страховом секторе в течение 2021 года?

- Могу с уверенностью сказать, что 2021 год был очень успешным и плодотворным для страхового сектора. В 2020 году также наблюдалась динамика роста, несмотря на ограничения в связи с пандемией. Лишь в первые 3 месяца 2021 года наблюдалась небольшая волатильность сборов, затем они систематизировались. В течение года проведены работы по электронизации, определены направления сотрудничества с Общероссийским союзом страховщиков и Союзом страховщиков Турции с целью изучения страхового опыта России и Турции и регулирования отношений в страховом секторе между странами.

- Как вы оцениваете последние данные, обнародованные Центральным банком?

-Цифры в обзоре страхования за январь-ноябрь 2021 года, опубликованном Центральным банком Азербайджана на прошлой неделе, очень обнадеживающие и многообещающие. Так, за 11 месяцев текущего года собраны страховые взносы на 767 млн манатов (0,95% ВВП). Это на 100 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 40 млн манатов – в сравнении с итогами 2020 года. Это означает обновление рекорда, и в этот раз годовой рекорд обновился еще до конца года.

Интересно, что за 11 месяцев аналогичный рост наблюдается и в страховых выплатах. Так, за указанный период выплаты составили 429 млн манатов, что на 38 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о том, что в нашей стране полностью работает страховой механизм.

В структуре сборов за 11 месяцев года активную роль из видов обязательного страхования сыграли обязательное страхование недвижимости, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве. Так, за соответствующий период сборы по обязательному страхованию недвижимости выросли на 17 млн манатов, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - на 5 млн манатов, от несчастных случаев на производстве - на 8 млн манатов.

Среди видов добровольного страхования, играющих активную роль в показателях 11 месяцев, можно назвать вид накопительного страхования жизни, добровольного медицинского страхования и страхования КАСКО. В рамках этих видов страхования обеспечен рост на 57 млн манатов по накопительному страхованию жизни, 5 млн манатов по добровольному медицинскому страхованию и 2 млн манатов по КАСКО.

Серьезные положительные сдвиги наблюдались и по другим не столь популярным видам страхования. К примеру, страхование трудоспособности (сборы выросли почти в 5 раз), страхование от неизлечимых заболеваний (сборы выросли в 2 раза) и страхование путешествий (сборы выросли в 2 раза).

- Какими новыми проектами в страховом секторе запомнился 2021 год?

- Самым крупным проектом является проект, организованный в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве по систематическому и последовательному осуществлению мер по повышению страховой грамотности и просвещению, подписанного между ЦБА, ASA и Бюро обязательного страхования (ISB). Этот проект рассчитан на 3-летний период, и первый этап был успешно завершен в этом году. В рамках проекта страховые компании, действующие в стране вместе со сторонами меморандума, продемонстрировали активную деятельность. На первом этапе около 70 раз организовывались теле-и радиопередачи, около 90 раз транслировались репортажи и новости.

Отмечу, что за 11 месяцев текущего года сборы выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что означает, что интерес населения к страхованию и осознание риска выросли за этот короткий период на 15%.

- Каковы ваши ожидания по страховому рынку и прогнозы по активности рынка на 2022 год?

- Наши ожидания и цели связаны с повышением доли страхового сектора в валовом внутреннем продукте. Потому что страховой сектор в Азербайджане, как и в любой другой стране, является одним из локомотивов экономики. Еще одной из наших основных целей является ускоренное формирование у населения интереса к страхованию.

Наш прогноз заключается в том, что в 2022 году не предполагается серьезной волатильности сборов. Мы ожидаем, что динамика роста продолжится в течение следующего года. Потому что осуществляемые крупномасштабные проекты, постепенное повышение интереса населения к страховым услугам и регулярно проводимые меры по совершенствованию и стимулированию страховой сферы дают основание для оптимистичного прогноза.