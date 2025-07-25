Эльмар Мирсалаев: Страховые премии в Азербайджане по итогам года могут превысить 1,4 млрд манатов

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По итогам 2025 года объем страховых премий в Азербайджане может составить 1,4 млрд манатов.

Об этом сообщил Report исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев.

“В начале года мы объявили о цели превысить порог в 1,4 млрд манатов по объему страховых премий. Если удастся сохранить текущие темпы до конца года, мы достигнем этой цели. Несмотря на то, что страховой рынок ежегодно сталкивается с неожиданными вызовами с разных направлений, нам удается сохранять устойчивую динамику роста. Мы также ставим перед собой задачу ежегодного прироста рынка минимум на 10%. Для этого реализуем комплекс мероприятий, направленных на развитие страхового сектора”, - отметил Э. Мирсалаев.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, в январе–июне текущего года 16 страховых компаний, действующих на рынке, собрали страховые премии на сумму 817,048 млн манатов. Это на 12,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За тот же период объем страховых выплат составил 432,198 млн манатов, что на 21,4 % превышает показатель прошлого года.

Отметим, что объем совокупных сборов страхового рынка Азербайджане в 2024 году составил 1 млрд 353 млн 185,4 тыс. манатов, что на 10,7% больше показателя 2023 года.

При этом отношение собранных страховых премий к ВВП за прошлый год составило 1,1% (по итогам 2023 года - 0,99%).