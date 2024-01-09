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Мирсалаев: Страховой сектор играет активную роль в развитии финансового рынка

Мирсалаев: Страховой сектор играет активную роль в развитии финансового рынка В Азербайджане страховой сектор за последние 3 года сыграл активную роль в развитии финансового рынка.
Финансы
9 января 2024 г. 11:15
Мирсалаев: Страховой сектор играет активную роль в развитии финансового рынка

В Азербайджане страховой сектор за последние 3 года сыграл активную роль в развитии финансового рынка.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (ASA) Эльмар Мирсалаев заявил на проходящем в Баку Азербайджанском финансовом форуме на тему "Достижения и вызовы".

"В 2021 году сектор вырос на 16%, в 2022 году - на 18%, а в 2023 году - на более чем 28%, при этом в прошлом году страховые сборы впервые превысили 1 млрд манатов, а их доля в ВВП превысила 1%. Будучи участниками профессионального страхового рынка, наша главная цель - обеспечить продолжение существующего стабильного роста. Мы уверены, что достигнем этой цели в ближайшие годы. И прогрессивные шаги Центробанка Азербайджана для поддержки развития страхования и фундаментально реализованные им важные реформы являются тому свидетельством", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Elmar Mirsalayev: "Sığorta sektoru maliyyə bazarının inkişafında aktiv rol oynayır"

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