Эльмар Мирсалаев: Целесообразно пересмотреть страховые тарифы

В Азербайджане целесообразно пересмотреть тарифы и гарантии по видам обязательного страхования.

В Азербайджане целесообразно пересмотреть тарифы и гарантии по видам обязательного страхования.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (ASA) Эльмар Мирсалаев.

"В настоящее время используются тарифы и гарантии по обязательному страхованию, принятые и установленные государством в 2011 году. С тех пор наша национальная валюта дважды девальвировалась. Учитывая это, целесообразно пересмотреть как тарифы, так и гарантии", - сказал Э.Мирсалаев.