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Эльмар Мирсалаев: Целесообразно пересмотреть страховые тарифы

Эльмар Мирсалаев: Целесообразно пересмотреть страховые тарифы В Азербайджане целесообразно пересмотреть тарифы и гарантии по видам обязательного страхования.
Финансы
4 мая 2022 г. 18:54
Эльмар Мирсалаев: Целесообразно пересмотреть страховые тарифы

В Азербайджане целесообразно пересмотреть тарифы и гарантии по видам обязательного страхования.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (ASA) Эльмар Мирсалаев.

"В настоящее время используются тарифы и гарантии по обязательному страхованию, принятые и установленные государством в 2011 году. С тех пор наша национальная валюта дважды девальвировалась. Учитывая это, целесообразно пересмотреть как тарифы, так и гарантии", - сказал Э.Мирсалаев.

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Версия на азербайджанском языке Elmar Mirsalayev: "Sığorta tariflərinə yenidən baxılması məqsədəuyğundur"

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