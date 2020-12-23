Эльман Рустамов: Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на 3%

Стратегические валютные резервы страны в течение года оставались стабильными

2020 год прошел в рамках борьбы с пандемией. Все это сказалось и на экономике Азербайджана. Однако в результате принятых мер обеспечена макроэкономическая стабильность.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов во время обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2021 год на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, стратегические валютные резервы страны в течение года оставались стабильными: "Валютные резервы Центрального банка с начала года выросли на 3%".