Эльман Рустамов: Ставки по кредитам должны быть однозначными

Сегодняшние проценты обусловлены очень серьезными объективными причинами

"Нас волнует и вопрос о процентных ставках по кредитам в банках. Мы хотим, чтобы цифры были однозначными.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, сегодняшние проценты обусловлены очень серьезными объективными причинами: "Естественно, они высокие. Мы должны снизить риски банковского сектора. В этом направлении нам предстоит очень много работы".