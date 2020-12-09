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Эльман Рустамов: Ставки по кредитам должны быть однозначными

Эльман Рустамов: Ставки по кредитам должны быть однозначными Сегодняшние проценты обусловлены очень серьезными объективными причинами
Финансы
9 декабря 2020 г. 13:07
Эльман Рустамов: Ставки по кредитам должны быть однозначными

"Нас волнует и вопрос о процентных ставках по кредитам в банках. Мы хотим, чтобы цифры были однозначными.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, сегодняшние проценты обусловлены очень серьезными объективными причинами: "Естественно, они высокие. Мы должны снизить риски банковского сектора. В этом направлении нам предстоит очень много работы".

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Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: “Kredit faizlərinin birrəqəmli olmasını istəyirik”

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