О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эльман Рустамов: Рост экономики в ненефтяном секторе следует стабилизировать на уровне 5%

Эльман Рустамов: Рост экономики в ненефтяном секторе следует стабилизировать на уровне 5% Основной целью правительства является стабилизация экономического роста в ненефтяном секторе на 5% в постпандемийный период.
Финансы
16 ноября 2021 г. 15:01
Эльман Рустамов: Рост экономики в ненефтяном секторе следует стабилизировать на уровне 5%

Основной целью правительства является стабилизация экономического роста в ненефтяном секторе на 5% в постпандемийный период.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов в ходе обсуждений пакета госбюджета в Милли Меджлисе.

По его словам, одной из основных задач является диверсификация экспорта в этом секторе, сохранение его темпов и поддержка на этой основе общего экономического роста и устойчивости внешнего баланса страны.

Отметим, что за январь-октябрь текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 71 млрд. 589 млн. манатов, или на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 2,6 %, а в ненефтегазовом секторе-на 5,9%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Elman Rustamov: "Main goal is to stabilize economic growth in non-oil sector at 5%"
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "Əsas hədəf qeyri-neft sektorunda iqtisadi artımı 5 %-də sabitləşdirməkdir"

Самое важное

Минобороны: Уничтожены боевые средства ВС Армении
Минобороны: Уничтожены боевые средства ВС Армении
16 ноября 2021 г. 15:09
МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице
МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице
16 ноября 2021 г. 14:22
Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
16 ноября 2021 г. 13:44
Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных
Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных
16 ноября 2021 г. 13:40
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии
16 ноября 2021 г. 11:10
Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды
Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды
16 ноября 2021 г. 10:00
В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс
В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс
15 ноября 2021 г. 14:55
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября 2021 г. 10:00
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
13 ноября 2021 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi