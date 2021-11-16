Эльман Рустамов: Рост экономики в ненефтяном секторе следует стабилизировать на уровне 5%

Основной целью правительства является стабилизация экономического роста в ненефтяном секторе на 5% в постпандемийный период.

Основной целью правительства является стабилизация экономического роста в ненефтяном секторе на 5% в постпандемийный период.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов в ходе обсуждений пакета госбюджета в Милли Меджлисе.

По его словам, одной из основных задач является диверсификация экспорта в этом секторе, сохранение его темпов и поддержка на этой основе общего экономического роста и устойчивости внешнего баланса страны.

Отметим, что за январь-октябрь текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 71 млрд. 589 млн. манатов, или на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 2,6 %, а в ненефтегазовом секторе-на 5,9%.