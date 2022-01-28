Эльман Рустамов: Решения ФРС не окажут особого влияния на Азербайджан

Решения Федеральной резервной системы (ФРС) США не окажут особого влияния на Азербайджан.

Решения Федеральной резервной системы (ФРС) США не окажут особого влияния на Азербайджан.

Как сообщает, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Решения ФРС по учетной ставке могут создать проблемы на развивающихся рынках в целом, особенно тех, которые имеют довольно большие внешние финансовые потоки. Логичен отток этих средства, когда ФРС снизит процентные ставки", - сказал Э.Рустамов.

Он отметил, что это обстоятельство может дестабилизировать финансовые рынки: "Но в Азербайджане в целом нет подобных потоков, поэтому считаю, что особого влияния на нас не будет".

Отметим, что 26 января Комитет ФРС по операциям на открытом рынке сохранил учетную ставку на уровне 0-0, 25%. Комитет нацелен на сохранение максимальной занятости и инфляции на рынке труда на уровне 2% в долгосрочной перспективе. ФРС будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на 20 млрд долларов ежемесячно и ценных бумаг, обеспеченных закладными, по крайней мере на 10 млрд долларов ежемесячно.