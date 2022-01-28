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Эльман Рустамов: Решения ФРС не окажут особого влияния на Азербайджан

Эльман Рустамов: Решения ФРС не окажут особого влияния на Азербайджан Решения Федеральной резервной системы (ФРС) США не окажут особого влияния на Азербайджан.
Финансы
28 января 2022 г. 14:15
Эльман Рустамов: Решения ФРС не окажут особого влияния на Азербайджан

Решения Федеральной резервной системы (ФРС) США не окажут особого влияния на Азербайджан.

Как сообщает, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Решения ФРС по учетной ставке могут создать проблемы на развивающихся рынках в целом, особенно тех, которые имеют довольно большие внешние финансовые потоки. Логичен отток этих средства, когда ФРС снизит процентные ставки", - сказал Э.Рустамов.

Он отметил, что это обстоятельство может дестабилизировать финансовые рынки: "Но в Азербайджане в целом нет подобных потоков, поэтому считаю, что особого влияния на нас не будет".

Отметим, что 26 января Комитет ФРС по операциям на открытом рынке сохранил учетную ставку на уровне 0-0, 25%. Комитет нацелен на сохранение максимальной занятости и инфляции на рынке труда на уровне 2% в долгосрочной перспективе. ФРС будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на 20 млрд долларов ежемесячно и ценных бумаг, обеспеченных закладными, по крайней мере на 10 млрд долларов ежемесячно.

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Версия на английском языке Fed decisions will not have severe impact on Azerbaijan, says Rustamov
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "FED-in qərarları Azərbaycana elə bir təsir etməyəcək"

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