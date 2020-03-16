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Эльман Рустамов рассказал о ситуации в AtaBank

Эльман Рустамов рассказал о ситуации в AtaBank

© Report/ Firi Salim

"Мы будем продолжать работать с ОАО Atabank, пока не вступит в силу закон "О полном страховании вкладов", предусматривающий продление срока вкладов до 4 декабря".

Как передает Report, об этом в интервью REAL TV заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Как известно, срок страхования вкладов истекает 4 марта. Там был разрыв около двух недель. Как только этот пробел будет устранен, вкладчики Атабанк получат возможность снять сбережения со своих депозитов. Я не вижу здесь никаких проблем".

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