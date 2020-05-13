Наверх

Эльман Рустамов: Проверка банковского сектора ещё не завершена

Эльман Рустамов: Проверка банковского сектора ещё не завершена

Эльман Рустамов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) пока не полностью завершил проверку банковского сектора страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"По итогам первичной проверки были отозваны лицензии четырёх банков (AGBank, Amrah Bank, AtabankNBC Bank). У остальных действующих в стране банков нет таких проблем, если они имели бы место, то были бы выявлены выходе первичной проверки»,- сказал Э.Рустамов, добавив, что отчетам на сайтах банков можно в определенной степени доверять.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!