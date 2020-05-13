Эльман Рустамов: Проверка банковского сектора ещё не завершена

Эльман Рустамов https://report.az/storage/news/21ebf5d5bac4e98ec1bc89b1def403e4/02f64f7b-2fe8-43cf-926d-096f01d55bdc_292.jpg

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) пока не полностью завершил проверку банковского сектора страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"По итогам первичной проверки были отозваны лицензии четырёх банков (AGBank, Amrah Bank, Atabank və NBC Bank). У остальных действующих в стране банков нет таких проблем, если они имели бы место, то были бы выявлены выходе первичной проверки»,- сказал Э.Рустамов, добавив, что отчетам на сайтах банков можно в определенной степени доверять.