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Эльман Рустамов: Профицит счета текущих операций может достичь 10% ВВП

Эльман Рустамов: Профицит счета текущих операций может достичь 10% ВВП В этом году профицит счета текущих операций платежного баланса в Азербайджане может достичь 10% ВВП.
Финансы
28 января 2022 г. 12:38
Эльман Рустамов: Профицит счета текущих операций может достичь 10% ВВП

В этом году профицит счета текущих операций платежного баланса в Азербайджане может достичь 10% ВВП.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, это возможно при условии, что цена 1 барреля нефти на мировом рынке составляет в среднем 70 долларов США.

"Если цена составит 50 долларов, то профицит составит до 4% ВВП. Профицитный платежный баланс способствует росту валютных резервов страны", - сказал Э.Рустамов.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank: "Cari əməliyyat balansının qalığı ÜDM-in 10 %-nə çata bilər"

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