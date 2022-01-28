Эльман Рустамов: Профицит счета текущих операций может достичь 10% ВВП

В этом году профицит счета текущих операций платежного баланса в Азербайджане может достичь 10% ВВП.

В этом году профицит счета текущих операций платежного баланса в Азербайджане может достичь 10% ВВП.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, это возможно при условии, что цена 1 барреля нефти на мировом рынке составляет в среднем 70 долларов США.

"Если цена составит 50 долларов, то профицит составит до 4% ВВП. Профицитный платежный баланс способствует росту валютных резервов страны", - сказал Э.Рустамов.