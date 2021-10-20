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Эльман Рустамов: Определена стратегия развития до 2030 года

Эльман Рустамов: Определена стратегия развития до 2030 года Президент страны, принимая во внимание вызовы постпандемического, постнефтяного и постконфликтного периодов в Азербайджане, определил 5 национальных приоритетов.
Финансы
20 октября 2021 г. 12:29
Эльман Рустамов: Определена стратегия развития до 2030 года

Президент страны, принимая во внимание вызовы постпандемического, постнефтяного и постконфликтного периодов в Азербайджане, определил 5 национальных приоритетов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"На днях правительство и ЦБА определили новую национальную стратегию развития до 2030 года. Ее первый этап охватит 2022-2026 годы. Ключевые элементы этой стратегии были определены в ответ на экономический рост, экономическую прозрачность, диверсификацию, зеленую экономику, окружающую среду, инклюзивность и другие самые современные процессы. Одним из важнейших направлений стратегии является диверсификация экономики в целом, замена государственных инвестиций частными. Здесь на банковский сектор ложится очень большая ответственность, перед сектором стоят очень большие вызовы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "2030-cu ilə qədər inkişaf strategiyası müəyyənləşdirilib"

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