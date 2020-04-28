​Эльман Рустамов о полном страховании вкладов

"Продление срока действия закона "О полном страховании вкладов" в Азербайджане еще на 9 месяцев является посланием, призванным успокоить вкладчиков".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала AzTV заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Подобная практика существует во всех развитых странах. В важный момент, в кризисный период принимаются меры по депозитам. "Этот опыт существует во всех развитых странах. Важно, что во время кризиса предпринимаются шаги по депозитам. Когда в Азербайджане поднимался вопрос о продлении срока полного страхования вкладов, не было пандемии коронавируса (COVID-19), нефть не дешевела. Но принятие закона пришлось на время серьезных потрясений на финансовых рынках, и в настоящее время позволяет принести дополнительную стабильность в финансовый сектор. Эта стабильность тесно связана с макроэкономической стабильностью", - сказал он.