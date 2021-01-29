Эльман Рустамов: Новое административное здание мы построим за свой счет

В настоящее время структура Центробанка функционирует по трем разным адресам, один из них расположен в Наримановском районе

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов прокомментировал строительство нового административного здания для возглавляемой им структуры за 218 млн евро.

Как сообщает Report, об этом он рассказал на проводимой им онлайн пресс-конференции.

“Мы построим новое административное здание за счет собственных средств. Я знаю о дискуссиях вокруг этого здания. Хочу отметить, что за последние 3 года мы перечислили в государственный бюджет 7,8 млрд манатов. В этом году мы планируем перечислить 250 млн манатов”, - отметил он.

По словам главы ЦБ, в настоящее время структура Центробанка функционирует по трем разным адресам, один из них расположен в Наримановском районе. Это не очень функционально и для автоматизации бизнес процесса более рациональным является возведение единого нового здания. "Здание будет готово через 4-5 лет. После этого мы вернем государству здания, в которых работаем в настоящее время. А это важные активы", - добавил Рустамов.