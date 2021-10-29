Эльман Рустамов: Никакой угрозы для курса маната нет

На данный момент не существует угрозы или давления на курс маната.

На данный момент не существует угрозы или давления на курс маната.

Как передает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА), комментируя слухи о якобы грядущей девальвации маната в стране.

"Мы отслеживаем СМИ. Мне также интересно, откуда берутся новости с такими заголовками. Подобные комментарии некомпетентны. Мы ожидаем значительного профицита в платежном балансе. Как известно, международные организации значительно повысили прогноз по ценам на нефть. Сегодня документы в Милли Меджлисе были обсуждены в Экономическом совете. Нет никаких угроз и давления на курс маната. Напротив, существует значительное давление укрепления курса маната. Это не соответствует нашей экономической стратегии. Поэтому до конца года ожидается снижение этого давления. Не надо создавать ажиотаж среди населения подобными непрофессиональными статьями. Я призываю всех к строгой социальной ответственности", - отметил он.