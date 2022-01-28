Эльман Рустамов: Мы экономим больше валютных резервов

Увеличение валютных резервов в Азербайджане говорит о большей экономии. То есть мы накапливаем доходы от экспорта нефти и газа, тем самым валютные резервы растут.

Увеличение валютных резервов в Азербайджане говорит о большей экономии.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"То есть мы накапливаем доходы от экспорта нефти и газа, тем самым валютные резервы растут", - сказал он.

Эльман Рустамов отметил, что никакого вмешательства со стороны ЦБА в курс маната нет: "Если ЦБА удалось скупить на валютном рынке более 230 млн долларов США, это означает, что мы предотвратили дальнейшее укрепление курса маната".

По его словам, увеличение валютных резервов в стране является показателем того, что экономится больше: "В 2021 году мы столкнулись с абсолютно нейтральным рынком. Ожидается, что этот нейтралитет будет сохранен в 2022 году".