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Эльман Рустамов: Мы экономим больше валютных резервов

Эльман Рустамов: Мы экономим больше валютных резервов Увеличение валютных резервов в Азербайджане говорит о большей экономии. То есть мы накапливаем доходы от экспорта нефти и газа, тем самым валютные резервы растут.
Финансы
28 января 2022 г. 13:23
Эльман Рустамов: Мы экономим больше валютных резервов

Увеличение валютных резервов в Азербайджане говорит о большей экономии.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"То есть мы накапливаем доходы от экспорта нефти и газа, тем самым валютные резервы растут", - сказал он.

Эльман Рустамов отметил, что никакого вмешательства со стороны ЦБА в курс маната нет: "Если ЦБА удалось скупить на валютном рынке более 230 млн долларов США, это означает, что мы предотвратили дальнейшее укрепление курса маната".

По его словам, увеличение валютных резервов в стране является показателем того, что экономится больше: "В 2021 году мы столкнулись с абсолютно нейтральным рынком. Ожидается, что этот нейтралитет будет сохранен в 2022 году".

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Версия на английском языке Elman Rustamov: "Azerbaijan saves more currency reserves"
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "Valyuta ehtiyatlarına daha çox qənaət edilir"

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