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Эльман Рустамов: Мы ни от кого ничего не скрываем

​Эльман Рустамов: Мы ни от кого ничего не скрываем

© Report/ Firi Salim — Эльман Рустамов

"Азербайджанский народ и бизнесмены должны понять из шагов, предпринятых правительством, в том числе и Центральным банком (ЦБА), что мы не отступаем перед этим необычным кризисом".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала AzTV заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Не любящие Азербайджан силы делают пессимистичные прогнозы, выдают желаемое за действительное. Но это то, что они говорят, а не правда. Мы ни от кого ничего не скрываем. Что есть в реальности, то мы и говорим гражданам Азербайджана. Ситуация напряженная, сложная, неопределенная, но мы управляем ей и намерены продолжать управлять", - заключил главный банкир.

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