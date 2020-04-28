​Эльман Рустамов: Мы ни от кого ничего не скрываем

"Азербайджанский народ и бизнесмены должны понять из шагов, предпринятых правительством, в том числе и Центральным банком (ЦБА), что мы не отступаем перед этим необычным кризисом".
Как передает Report, об этом в эфире телеканала AzTV заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
"Не любящие Азербайджан силы делают пессимистичные прогнозы, выдают желаемое за действительное. Но это то, что они говорят, а не правда. Мы ни от кого ничего не скрываем. Что есть в реальности, то мы и говорим гражданам Азербайджана. Ситуация напряженная, сложная, неопределенная, но мы управляем ей и намерены продолжать управлять", - заключил главный банкир.