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Эльман Рустамов: Дефицит госбюджета растет с каждым годом

Эльман Рустамов: Дефицит госбюджета растет с каждым годом Дефицит госбюджета Азербайджана в следующем году увеличится
Финансы
23 декабря 2020 г. 13:16
Эльман Рустамов: Дефицит госбюджета растет с каждым годом

Дефицит госбюджета Азербайджана в следующем году увеличится. В целом дефицит бюджета растет с каждым годом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов во время обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2021 год на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Иногда мы сталкиваемся с проблемой утраты устойчивости, связанной с финансированием дефицита бюджета. В целом, неопределенность прогнозируется в среднесрочной перспективе в период, когда мы планируем реализовать программу по восстановлению. Нынешние реалии, особенно нефтяные, требуют, чтобы мы перешли на более экономный режим, вернулись к бюджетному правилу, обеспечили макроэкономическую стабильность”, - сказал он.

По словам главного банкира, курс азербайджанского маната стабилен, монетарная стабильность полностью обеспечена: "В 2018-2020 годах манатная денежная база вырастет до 54%. В этом году процент выданных манатных кредитов снизился на 5,3 процентных пункта. В конечном итоге наблюдается рост, в том числе, бизнес - кредитов”.

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Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: “Dövlət büdcəsinin kəsiri hər il artır”

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