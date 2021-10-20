Эльман Рустамов: Банковский сектор в Азербайджане устойчив

Банковский сектор в Азербайджане устойчив, несмотря на общую экономическую ситуацию в мире из-за пандемии. Такую оценку Report дал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов, отвечая на вопрос о необходимости финансово

Банковский сектор в Азербайджане устойчив, несмотря на общую экономическую ситуацию в мире из-за пандемии.

Такую оценку Report дал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов, отвечая на вопрос о необходимости финансовой поддержки банкам страны.

«Банковский сектор здоров, из пандемии в целом он вышел хорошо. Негативные показатели были связаны с теми банками, которые были удалены из системы [лицензии которых были отозваны]. Сегодня и адекватность, и ликвидность банковского капитала выше в два раза, поэтому мы оставили в силе только некоторые ограничения», - ответил Э.Рустамов, говоря о постепенном смягчение регуляторных ограничений, введенным в разгар пандемии коронавируса.

Рост в банковском секторе – бизнес-кредитование, ипотечное и, в большей степени, потребительское кредитование - показывают, что ситуация здесь нормальная, банки чувствуют себя хорошо, заявил Э.Рустамов.

Отметим, что на 1 сентября этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 33 млрд 426,7 млн манатов. Это на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре активов 13 млрд 981,9 млн манатов составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 7,8%, а доля кредитов в активах выросла - с 41,7% до 41,8%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 8,6%, до 28 млрд 613 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 16,25%, до 22 млрд 749,7 млн манатов. Из них 8 млрд 400,2 млн манатов - депозиты физических лиц, а 14 млрд 439,5 млн манатов - юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 8,1%, а средства компаний в банках - на 21,55%.

Балансовый капитал сектора увеличился на 2,1%, составив 4 млрд 813,7 млн манатов.

В Азербайджане функционируют 26 банков.