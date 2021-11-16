Эльман Рустамов: Потенциал банков не реализуется

В настоящее время ликвидность банковского сектора Азербайджана в пределах 7 млрд. манатов, что в 2 раза превышает норму.

В настоящее время ликвидность банковского сектора Азербайджана в пределах 7 млрд. манатов, что в 2 раза превышает норму.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Однако, по его словам, этот потенциал не реализуется: “Это сигнал о проблемах в банковской экосистеме и они должны быть решены, чтобы банки могли кредитовать экономику. Банки можно обвинять во многом, но трудно найти веские аргументы, чтобы утверждать, что они не выдают кредиты, имея средства”.