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Эльман Рустамов: Потенциал банков не реализуется

Эльман Рустамов: Потенциал банков не реализуется В настоящее время ликвидность банковского сектора Азербайджана в пределах 7 млрд. манатов, что в 2 раза превышает норму.
Финансы
16 ноября 2021 г. 12:56
Эльман Рустамов: Потенциал банков не реализуется

В настоящее время ликвидность банковского сектора Азербайджана в пределах 7 млрд. манатов, что в 2 раза превышает норму.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Однако, по его словам, этот потенциал не реализуется: “Это сигнал о проблемах в банковской экосистеме и они должны быть решены, чтобы банки могли кредитовать экономику. Банки можно обвинять во многом, но трудно найти веские аргументы, чтобы утверждать, что они не выдают кредиты, имея средства”.

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Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: “Bankları çox şeydə ittiham etmək olar”

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