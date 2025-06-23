Эльчин Габибов: Межрегиональные платформы важны для финансовой стабильности

Эльчин Габибов: Межрегиональные платформы важны для финансовой стабильности

Перекрестный обмен кредитной информацией, гармонизация стандартов и создание межрегиональных платформ имеют ключевое значение для финансовой стабильности.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор "Азербайджанского кредитного бюро" Эльчин Габибов на открытии I Международной конференции по кредитной отчетности в Баку.

По его словам, Ассоциация поставщиков кредитной информации Евразии (ACIP) играет важную роль в развитии сотрудничества в этой сфере.

"Мы ощущаем это как в совместных тренингах и исследованиях, так и в регулярных мероприятиях. Бюро открыто к созданию новых платформ, а анонс одного из таких проектов будет представлен завтра на мероприятии по финтеху", - сказал он.

Эльчин Габибов отметил, что современные кредитные бюро вышли за рамки баз данных и превратились в специализированные институты, поддерживающие цифровую трансформацию.

"Сегодня они помогают финансовым учреждениям правильно оценивать риски, способствуют росту деловой активности и укреплению доверия. Кредитная отчетность — важнейший элемент финансовой стабильности. Она обеспечивает ответственное кредитование, культуру заимствования и безопасность как банков, так и общества в целом. Для центральных банков такие системы являются инструментом обеспечения макроэкономической устойчивости. Сотрудничество регуляторов с кредитными бюро способствует формированию более прозрачного и эффективного рынка", - отметил он.

Габибов также подчеркнул, что с развитием цифровых технологий расширяются и возможности бюро.

"Многие из них сегодня используют альтернативные источники данных — мобильных операторов, коммунальные службы, платформы электронной коммерции — и включают в кредитную историю граждан, не охваченных традиционной финансовой системой. В Азербайджане в этом направлении уже достигнуты значительные результаты, и работа продолжается", - добавил он.