Эльчин Габибов: Азербайджанское кредитное бюро тесно сотрудничает со странами-членами АСИБ

ООО "Азербайджанское кредитное бюро" тесно сотрудничает с кредитными бюро стран-членов Евразийской ассоциации организаторов кредитной информации (АСИБ) для разработки и вывода на рынок новых продуктов и услуг.

ООО "Азербайджанское кредитное бюро" тесно сотрудничает с кредитными бюро стран-членов Евразийской ассоциации организаторов кредитной информации (АСИБ) для разработки и вывода на рынок новых продуктов и услуг.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал генеральный директор Азербайджанского кредитного бюро Эльчин Габибов.

По его словам, на сегодняшний день бюро оказывает поддержку финансовому сектору, предлагая более 35 услуг.

"Также создана прозрачная и удобная среда для доступа населения к кредитной информации через портал Fındoc. С помощью данного портала граждане могут ознакомиться с кредитными отчетами, выразить свое мнение относительно представленной информации, а также, при необходимости, указать на спорные моменты. Данная система также вносит существенный вклад в повышение финансовой грамотности. По мере расширения финансового сектора развивается и инфраструктура бюро, и ведомство продолжает свою деятельность в соответствии с международными стандартами".

Э.Габибов добавил, что АСИБ является международной платформой, на которой представлены 11 стран и объединены 14 кредитных бюро.